Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на День России исполнил вместе с горожанами гимн

Жители татарстанского автограда все вместе исполнили гимн России. Фото: скриншот с видео

Главные торжества по случаю Дня России в Набережных Челнах проходят на территории парка Победы. В мероприятиях принял участие мэр города Наиль Магдеев. Вместе со всеми он исполнил гимн России.

- Этот праздник особенный, потому что в такие дни мы осознаем, что мы великий, многонациональный и могучий народ. Мы любим и гордимся нашим городом, нашими людьми – это и есть наша Великая Россия, - также выступил на сцене Наиль Магдеев.

Отметим, что одновременно с торжественными мероприятиями в парке Победы они стартовали и на площади «Азатлык», а также в парке культуры и отдыха поселка ГЭС.

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