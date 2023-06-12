СМИ: Рой пчел стал причиной задержки авиарейса из Санкт-Петербурга в Казань

Онлайн-табло аэропорта столицы Татарстана 12 июня не фиксировал опозданий рейса из Пулково. Фото: Алина НИЗАМОВА

В аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) пчелы облепили трап самолета компании Nordwind, который должен был вылететь в Казань. В таких условиях было опасно пускать по нему пассажиров, авиарейс задержали, по этой же причине был задержан вылет самолета и в Москву, сообщают СМИ со ссылкой на телеграм-канал 112.

При этом до сих пор не понятно, когда именно произошла задержка рейса в Казань и была ли она вообще. Согласно данным онлайн-табло аэропорта столицы Татарстана, 12 июня все самолеты этой компании из Северной столицы прибыли вовремя – в 11.18 и в 15.05.

- 12 июня аэропорт работает в штатном режиме, согласно расписанию. Рейс 251 авиакомпании Nordwind Airlines из Санкт-Петербурга в Казань вылетел в 13.16, - также сообщили «Комсомолке» в самом Пулково.

Возможно речь идет о самолете, который должен был вылететь в Казань 11 июня. Его ждали в 11.35, но он в итоге приземлился в 12.58.

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