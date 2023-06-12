На День России в Казань прибыл ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

Ковчег со святыней пробудет в столице Татарстана до 14 июня. Фото: tatmitropolia.ru

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по городам страны провозится ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. С 8 по 11 июня поклониться святыне можно было в храме преподобного Серафима Саровского (Набережные Челны). А 12 июня в День России ковчег прибыл в столицу Татарстана. Его привезли в кафедральный собор Казанской иконы Божией Матери.

- Наш город находится под покровом Заступницы Усердной рода христианского. Символично, что именно в сегодняшний государственный праздник в наш город приходит великая святыня, - сказал встречая ковчег митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. - Попросим Царицу Небесную, чтобы Она как прежде, так и ныне хранила землю Русскую, наш город, наших близких - тех, о ком мы молимся, любовь к кому храним в своем сердце.

Во время пребывания святыни в соборе там каждый день будут совершать молебны: 12 июня в 15.00 и 19.00, 13 июня в 11.00, 13.00, 15.00 и19.00, 14 июня в 11.00, 13.00, 15.00 и 19.00, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

СПРАВКА

Пояс Пресвятой Богородицы - одна из святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы. Она сама сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. В X столетии Пояс разделили на части. Одна часть хранится в Ватопедской обители на Афоне. Другая из частей оказалась в России в 2011 году. Она хранится в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга. Сейчас святыня путешествует по городам России, чтобы люди могли приложится к ней и помолиться.

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