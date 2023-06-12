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НовостиПроисшествия12 июня 2023 10:49

В Чебоксарах в ДТП с автомобилем пострадал мотоциклист из Перми

Столкновение произошло на повороте в бывшую деревню Заовражное
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Управлявший мотоциклом BMW получил различные травмы.

Управлявший мотоциклом BMW получил различные травмы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 11 июня на повороте в бывшую деревню Заовражное, а ныне жилой массив Чебоксар столкнулись автомобиль Kia Rio и мотоциклист из Перми. По предварительным данным ГИБДД города, управлявшая легковушкой женщина совершала поворот налево и при этом не уступила дорогу двухколесному BMW. В результате аварии мотоциклист получил различные травмы.

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