В Чебоксарах в ДТП с автомобилем пострадал мотоциклист из Перми

Управлявший мотоциклом BMW получил различные травмы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 11 июня на повороте в бывшую деревню Заовражное, а ныне жилой массив Чебоксар столкнулись автомобиль Kia Rio и мотоциклист из Перми. По предварительным данным ГИБДД города, управлявшая легковушкой женщина совершала поворот налево и при этом не уступила дорогу двухколесному BMW. В результате аварии мотоциклист получил различные травмы.

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