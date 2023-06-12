Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем России

Градоначальник назвал 12 июня 1990 года ключевой датой. Фото: kzn.ru

В этот понедельник, 12 июня, отмечается День России. В столице Татарстана запланированы различные мероприятия, в том числе главный концерт около Центра Семьи «Казан» и салют. С праздником казанцев поздравил и мэр города Ильсур Метшин.

- 12 июня 1990 года стало ключевой датой, точкой отсчета истории современной России, которая, несмотря ни на какие сложности, идет по своему уникальному пути развития, - говорится в обращении градоначальника. - Большой вклад в развитие нашего многонационального государства вносят жители Казани и Татарстана, деятельное участие которых помогает реализовать смелые государственные проекты.

Ильсур Метшин пожелал всем крепкого здоровья, а также счастья и успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо страны. Напомним, ранее жителей Татарстана с Днем России поздравил глава республики Рустам Минниханов.

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