Управление культуры Казани опубликовало время выхода артистов на главную сцену в День России

Концерт возле Центра семьи «Казан» начнется 17.30. Фото: Рамиль ГАЛИ

В честь Дня России в Казани запланировано множество мероприятий, но самой главной площадкой праздника все же станет сцена около Центра семьи «Казан». Управление культуры города опубликовало примерное время начала выступлений каждого из звездных артистов.

Согласно данным управления, первыми на сцену выйдут артисты Казанской городской филармонии – в 17.30. После них выступит A’nik & Ignat Izotov – в 18.00. Далее на сцене появится Arslan – в 18.30. Затем снова выступят артисты Казанской городской филармонии – в 19.05. На очереди после них выход Анастасии Макаровой – в 19.22, а также Natan – в 19.30. Продолжит концерт группа «Поколение» - в 20.13, и Ильсия Бадтретдинова – в 20.30. Хедлайнер праздника Катя Лель, в свою очередь, появится на сцене в 21.10. Ее выступление закончится в 22.00, именно в этот момент над акваторией реки Казанка будет запущен праздничный салют.

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