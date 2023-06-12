В День России Рустам Минниханов вручил награды отличившимся татарстанцам

В этот день вместе со всеми чествовали и наставников танкового и суворовского училищ. Фото: rais.tatarstan.ru

В Казанском Кремле в День России прошла торжественная церемония вручения главой Татарстана Рустамом Миннихановым госнаград наиболее отличившимся жителям республики.

- Хочу поблагодарить каждого из вас за плодотворный труд на благо родной республики и достойный вклад в развитие нашей страны, - сказал Минниханов в своем приветственном слове.

Помимо представителей различных профессий в Казанском Кремле также чествовали командный состав высшего танкового и суворовского училищ, выпускники которых совершили подвиги и стали образцом для подражания.

Напомним, ранее Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Дня России.

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