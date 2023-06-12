Профессор КФУ Юрий Нефедьев рассказал, можно ли найти упавший в Казани метеорит

Это редкое для населенного пункта явление. Фото: Рамиль ГАЛИ

В соцсетях обсуждают падение метеорита в Казани. Этот момент заснял видеорегистратор одного из автомобилей. Небесное тело, согласно записи, пролетело над городом яркой вспышкой вечером 9 июня.

По словам директора обсерватории им.В.П.Энгельгардта, профессора КФУ Юрия Нефедьева, это довольное редкое явление для города. Обычно падение метеоритов не наблюдается около населенных пунктов. Практически всегда они попадают в океан, так как ими покрыта большая часть Земли.

Что же касается яркого свечения, то по объяснениям профессора КФУ, это произошло из-за того, что при попадании на скорости такого объекта в атмосферу, она вокруг него ионизируется. А вот на вопрос: «Можно ли будет найти упавший в Казани метеорит?», Юрий Нефедьев отмечает, что, несмотря на яркое свечение, он настолько мал и обнаружить его на земле почти невозможно.

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