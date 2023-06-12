У стен Казанского Кремля развернули самый большой флаг России в Татарстане

Флаг размерами 20 на 30 метров появился на площади 1 Мая. Фото: скриншот с видео

В День России в Казанском Кремле от башни Сююмбике стартовала акция «Парад Дружбы». В нем приняли участие представители более 30 народностей, которые пришли в своих национальных костюмах. Колонна прошла от башни до площади 1 Мая. Там состоялся концерт. На нем же участники парада развернули огромный российский флаг – 20 на 30 метров. Это самый большой триколор в Татарстане на Дне России.

Напомним, что ранее в честь праздника в центре Казани на крыше театра им. Камала появился гигантский флаг России. Зазвучал гимн страны, а его строчки транслировались прямо на триколоре.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram