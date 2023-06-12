В центре Казани из-за празднования Дня России перекроют улицы

Движение по перекрытым участкам дорог возобновится после 23.00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Казани 12 июня в честь Дня России пройдет множество праздничных мероприятий. В связи с этим часть улиц в центре города перекроют. Так, согласно постановлению местного исполкома, транспорту будет не проехать с 12.00 до 23.00 по следующим участкам:

- улица Батурина - от улицы Маркса до Кремлевской дамбы;

- улица Большая Красная - от улицы Миславского до улицы Батурина, а также съезд с площади Тысячелетия на улицу Батурина;

- улица Хакима - от улицы Декабристов до улицы Абсалямова, также будет невозможна парковка около Центра семьи «Казан».

Напомним, в честь Дня России в городе на крыше театра им. Камала появился гигантский триколор.

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