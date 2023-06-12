В Казани в честь Дня России на крыше театра им.Камала появился гигантский триколор

Флаг и слова гимна транслировали прямо на крышу. Фото: соцсети

Вечером 11 июня в центре Казани в честь Дня России на крышу театра им. Камала, скат которой смотрит на фонтаны перед зданием, транслировали видео с гигантским триколором. Это сопровождалось воспроизведением гимна страны. На фоне флага России показывали его строчки. Это засняли очевидцы. Кадры появились в соцсети.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником – Днем России. По его словам, он символизирует любовь к Родине и верность Отечеству, уважение к предкам и истории страны, гордость за трудовые и ратные подвиги прошлого и современности.

Непосредственно 12 июня – в день праздника, в столице Татарстана проводится множество торжеств и мероприятий, с их программой можно ознакомиться по ссылке.

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