Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем России

Глава республики пожелала ее жителям новых свершений. Фото: rais.tatarstan.ru

Этот понедельник по всей стране объявлен нерабочим. Именно 12 июня отмечается День России. С этим праздником жителей Татарстана поздравил глава республики Рустам Минниханов.

- От всей души поздравляю вас с государственным праздником – Днем России! Он символизирует любовь к Родине и нашу верность Отечеству, уважение к предкам и истории страны, гордость за трудовые и ратные подвиги прошлого и современности, - говорится в обращении Минниханова. - Уверен, что празднование Дня России придаст сил для новых побед и свершений, вдохновит на добрые дела и благородные поступки, станет примером сплоченности граждан.

Отметим, что в честь праздника в столице Татарстана запланирован целый ряд торжеств и мероприятий, с расписанием которых можно ознакомиться по ссылке.

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