В Казани погибшим под колесами Mercedes оказался врач из Карелии

По словам коллег, в 2014 году мужчина закончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Лечебное дело». Фото: vk.com/job.kivach

В Казани погибшим под колесами Mercedes оказался врач-травматолог из Карелии Сергей Шуркин. Ему было 35 лет, сообщает пресс-служба клиники.

По словам коллег, в 2014 году мужчина закончил Петрозаводский государственный университет по специальности «Лечебное дело» и полностью посвятил себя профессии, став одним из лучших специалистов в своей области. Сотрудники помнят его, как доброго и заботливого человека, который всегда старался сделать все возможное для своих пациентов.

- Мы выражаем нашу глубочайшую скорбь и сочувствие семье и друзьям доктора. Его ранний уход является огромной потерей для всех нас, - отметили в пресс-службе медорганизации.

Напомним, в Казани 18-летний член сборной Татарстана по боксу на «Мерседесе» насмерть сбил человека.

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