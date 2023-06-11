В День России существенных осадков не ожидается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане объявили штормовое предупреждение в связи с заморозками в воздухе и на почве. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, ночью, с 12 по 13 июня, в регионе температура воздуха составит до -1 градуса. А в День России существенных осадков не ожидается. Днем потеплеет до +19 градусов, ожидается сильный ветер местами с порывами до 14 метров в секунду.

Во вторник, 13 июня, немного потеплеет. Днем столбик термометра покажет до 22 градусов тепла, а ночью - до +7 градусов.

Напомним, метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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