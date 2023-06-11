В Татарстане за минувшую неделю выявили 124 случая COVID-19

В то же время госпитализация потребовалась 39 зараженным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую неделю, с 29 мая по 4 июня, в Татарстане выявили 124 новых случая COVID-19, госпитализировали 39 зараженных и выписали 155 переболевших вирусом человека. Такие цифры опубликованы на сайте федерального оперштаба по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 206 037 человек, 203 707 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались.

Напомним, в 2023 году в Татарстане зафиксировано шесть завозных случаев кори. Они выявлены среди людей, которые приехали из Таджикистана.

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