В Зеленодольске на Сабантуе батыру сева подарили трактор

В данное время мужчина трудится на должности ведущего инженера по импортной технике ООО «ВЗП Заволжья». Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске на Сабантуе батыру сева Фидаилю Тимуршину подарили трактор. Транспортное средство марки «Кентавр T-244 pro» аграрию вручили за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса «Красный Восток Агро», сообщает пресс-служба администрации района.

В данное время мужчина трудится на должности ведущего инженера по импортной технике ООО «ВЗП Заволжья». Ключи от транспорта вручил лава города Михаил Афанасьев.

Кроме того, Тимуршин в сельском хозяйстве трудится на протяжении 43 лет. Его отец посвятил свою жизнь данной сфере. Он поблагодарил властей города за подарок и высоко оценил его.

Напомним, в Казани на проведение Сабантуя 2023 выделят еще 38 миллионов рублей.

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