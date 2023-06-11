В Набережных Челнах в результате ДТП погиб молодой человек

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, потерял управление и совершил столкновение с опорой на дороге. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу, 10 июня, на 1049-м километре трассы М7 в Набережных Челнах водитель ВАЗ 2114 врезался в столб. По предварительным данным, 20-летний парень не выбрал безопасную скорость, потерял управление и совершил столкновение с опорой на дороге.

Ударил был такой силы, что водитель легковушки скончался на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, в Казани 18-летний член сборной Татарстана по боксу на «Мерседесе» насмерть сбил человека.

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