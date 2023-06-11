Из столицы Татарстана направили подушки, постельные комплекты, одеяла. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Казани в Белгородскую область отправили гуманитарную помощь. Всего из российских регионов в самый крупный пункт приема были направлены 74 машины. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, помощь оказали жители Московской, Липецкой, Воронежской, Орловской областей, Казани, а также Ставропольского и Краснодарского краев. Так, из столицы Татарстана направили подушки, постельные комплекты, одеяла.

Как отметил глава Белгородской области, половина российских регионов контактирует с властями области. В пунктах временного размещения находятся порядка восьми тысяч эвакуированных жителей.

Напомним, Татарстан направил в зону СВО гуманитарный груз на 1,5 миллиарда долларов.

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