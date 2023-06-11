В Татарстане за неделю цены на продукты выросли почти до 10%

В Татарстане за неделю на 6,9% снизилась стоимость помидор. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане за неделю, с 29 мая по 5 июня, цены на продукты выросли почти до 10%. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Татарстанстата.

Согласно исследованию, белокочанная капуста стала дороже на 9,5% - до 60 рублей за килограмм. Свекла подорожала на 6,1% - до 40,2 рубля за килограмм. Также цены выросли на картофель (4,6%), мясные консервы для детей (3,4%), вареную колбасу (2,33%), сахар (2,08%), черный байховый чай (1,5%).

Кроме того, на 6,9% снизилась стоимость помидор. Теперь они обойдутся жителям в 131,7 рубля за килограмм. При этом цены снизились и на бананы и огурцы - на 5% и 4,75% соответственно.

Напомним, в Татарстане на 13% упали цены на загородную недвижимость.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram