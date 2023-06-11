В текущем году участники фестиваля решили создать сквер, посвященный движению и старой Казани. Фото: vk.com/tsfkzn

В Казани стартовал VIII сезон фестиваля «Том Сойер Фест». Это мероприятие состоялось 10 июня в зеленой зоне на улице Волкова. Об этом сообщили организаторы в своем официальном телеграм-канале.

В текущем году участники фестиваля решили создать сквер, посвященный движению и старой Казани. Также они будут приводить в порядок фасады домов, которые реставрировали в 2016 году.

Кроме того, в рамках мероприятия прошли мастер-классы, выставка, рассказы жителей о домах. В данное время под эгидой фестиваля ремонтируют исторические дома уже в 76 российских городах и поселках.

Отметим, в прошлом году волонтеры обновили волжский дебаркадер. Еще в рамках фестиваля была усовершенствована беседка в усадьбе Боратынского.

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