Вначале встречи начальник отделения Военного комиссариата республики Сергей Котин попросил присутствующих поддержать своих солдат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани для родственников мобилизованных организовали телемост. С помощью него они смогли пообщаться с бойцами. Видеовстреча состоялась в Военном комиссариате Татарстана.

Вначале встречи начальник отделения Военного комиссариата республики Сергей Котин попросил присутствующих поддержать своих солдат и рассказывать им о семье и собственных достижениях. Также он отметил, что в регионе заработал филиал фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты региона Наталья Бутаева отметила, что семьи мобилизованных не брошены и о них постоянно заботятся и помогают. Так, мужчины смогли увидеть своих близких по видеосвязи во время телемоста с зоны спецоперации.

Напомним, в Казани главы районов встретились с мобилизованными.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram