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НовостиОбщество11 июня 2023 8:37

В Казани для родственников мобилизованных организовали телемост

С помощью него они смогли пообщаться с бойцами
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Вначале встречи начальник отделения Военного комиссариата республики Сергей Котин попросил присутствующих поддержать своих солдат.

Вначале встречи начальник отделения Военного комиссариата республики Сергей Котин попросил присутствующих поддержать своих солдат.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани для родственников мобилизованных организовали телемост. С помощью него они смогли пообщаться с бойцами. Видеовстреча состоялась в Военном комиссариате Татарстана.

Вначале встречи начальник отделения Военного комиссариата республики Сергей Котин попросил присутствующих поддержать своих солдат и рассказывать им о семье и собственных достижениях. Также он отметил, что в регионе заработал филиал фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты региона Наталья Бутаева отметила, что семьи мобилизованных не брошены и о них постоянно заботятся и помогают. Так, мужчины смогли увидеть своих близких по видеосвязи во время телемоста с зоны спецоперации.

Напомним, в Казани главы районов встретились с мобилизованными.

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