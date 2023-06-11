Как отметили в мэрии, в Казани каждый год делают парки, поэтому и до Изумрудного озера дойдет очередь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани прокомментировали состояние пляжа на Изумрудном озере. Там затягиваются работы по его благоустройству по причине отсутствия финансирования, сообщает пресс-служба мэрии города.

Несмотря на то, что казанские ученые признали озеро самым чистым и безопасным водоемом, горожане продолжают жаловаться на его состояние. По словам властей, финансирование зависит от голосования, которое проходит ежегодно по выбору приоритетных территорий для благоустройства.

Как отметили в мэрии, в Казани каждый год делают парки, поэтому и до Изумрудного озера дойдет очередь. В связи с этим они просят быть оптимистичнее и верить в лучшее.

Напомним, в 2023 году в Казани планируют благоустроить шесть парков и скверов.

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