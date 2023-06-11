В Татарстане назвали три причины, почему россияне должны посетить республику

По словам Иванова, первой причиной является, что в Татарстане мирно сосуществуют две религии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане назвали основные причины, почему каждый россиянин должен посетить республику. Об этом в ходе интервью сообщил председатель Госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

По словам Иванова, первой причиной является, что в Татарстане мирно сосуществуют две религии. Таких уникальных примеров в мире нет. К второму поводу он отнес наличие объектов ЮНЕСКО, которых имеется в количестве трех. При этом председатель Госкомитета отметил, что возможно появится еще один подобный объект.

Кроме того, следующей причиной является вкуснейшая татарская кухня. Ранее Сергей Иванов сообщал, что республику посетили 3,7 миллиона человек.

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