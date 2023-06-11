В Татарстане за семь дней в фонд «Защитники Отечества» обратились 140 человек

Чаще всего они обращались с вопросами о получении статуса ветерана боевых действий. Фото: rais.tatarstan.ru

В Татарстане за семь дней работы фонда «Защитники Отечества» обратились 140 человек. Об этом в ходе рабочей встречи сообщила руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета республики «Мэрхэмэт — Милосердие» Алсу Набиева.

По словам Набиевой, обращались как участники спецоперации и их семьи, так и ветераны и семьи погибших бойцов. Чаще всего они обращались с вопросами о получении статуса ветерана боевых действий, оказании содействия в получении мер соцподдержки, разъяснении по правовым вопросам.

Как отметила руководитель объединения, в данное время идет обсуждение основных направлений по объединению усилий для еще более оперативного решения вопросов ветеранов спецоперации и членов их семей.

Напомним, в Казани 31 мая открыли филиал госфонда «Защитники Отечества».

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