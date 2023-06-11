В Татарстане 12 июня ночью похолодает до 0 градусов

12 июня днем столбик термометра покажет от +14 до +19 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в ближайшие дни ожидается похолодание. Так, 12 июня температура воздуха ночью опуститься до 0 градусов, сообщает Гидрометцентр республики.

В понедельник, 12 июня, днем столбик термометра покажет от +14 до +19 градусов. Ночью температура воздуха опуститься от 0 до +5 градусов, местами на почве будут слабые заморозки. Также в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Во вторник, 13 июня, днем минимальная температура воздуха составит от +17 до +22 градусов, а ночью - от +2 до +7 градусов. По прогнозам синоптиков существенных осадков не будет, северо-восточный ветер местами будет достигать порывов до 14 метров в секунду.

Напомним, метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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