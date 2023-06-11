Альметьевск посетила дочь министра обороны России Ксения Шойгу

Основная цель поездки Шойгу заключалось в исследовании локации под строительство федеральной базы для подготовки триатлетов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Альметьевск посетила дочь министра обороны России Сергея Шойгу - Ксения Шойгу. В ходе рабочей поездки ее сопровождал мэр города Тимур Нагуманов. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Основная цель поездки Шойгу заключалось в исследовании локации под строительство федеральной базы для подготовки триатлетов. По ее словам, место выбрано отличное, имеется идеальный набор высот, насыщенный рельеф для велоподготовки, рядом есть открытая вода.

Дочь министра отметила, что площадка подходит как для организации полного цикла тренировок триатлетов, так и для проведения крупных международных и внутренних соревнований. После рабочей встречи она посетила церемонию награждения первенства России по триатлону.

Напомним, в 2023 году в Альметьевске построят крытый футбольный манеж за 117 миллионов рублей.

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