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НовостиОбщество10 июня 2023 14:00

На Сабантуе в Зеленодольском районе призовой баран сбежал в лес

В результате батыр его нашел и унес домой
Адам САГАЛ
Гадель Валишин, ставший батыром Сабантуя, заявил, что позволит барану вдоволь насладиться прогулками. Фото: пресс-служба мэрии Зеленодольска

Гадель Валишин, ставший батыром Сабантуя, заявил, что позволит барану вдоволь насладиться прогулками. Фото: пресс-служба мэрии Зеленодольска

В Зеленодольском районе Татарстана во время празднования Сабантуя призовой баран убежал в лес. Инцидент произошел 10 июня в селе Большие Ключи.

Главный приз для абсолютного батыра сломал доски загона и сбежал. Сельчане массово отправились на его поиски. В результате барана нашли гуляющим по лесу.

Гадель Валишин, ставший батыром Сабантуя, взвалил свой трофей на плечи и заявил, что позволит барану вдоволь насладиться прогулками в своем хозяйстве.

Ранее мы сообщали, что в Казани Сабантуй состоится на четырех городских площадках.

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