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НовостиОбщество10 июня 2023 13:00

В Казани эвакуировали людей из торгового центра XL

На улицу вывели сотрудников и посетителей
Адам САГАЛ
Людей попросили спешно покинуть здание

Людей попросили спешно покинуть здание

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани в субботу 10 июня эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра XL на проспекте Ямашева. Людей попросили спешно покинуть здание, к которому съехались спецслужбы.

Причины эвакуации пока неизвестны. Посетители не торопятся расходится, многие стоят около здания торгового центра в надежде, что в скором времени он возобновит работу в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что в Казани в конце мая эвакуировали два торговых центра.

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