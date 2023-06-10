В Казани эвакуировали людей из торгового центра XL

Людей попросили спешно покинуть здание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани в субботу 10 июня эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра XL на проспекте Ямашева. Людей попросили спешно покинуть здание, к которому съехались спецслужбы.

Причины эвакуации пока неизвестны. Посетители не торопятся расходится, многие стоят около здания торгового центра в надежде, что в скором времени он возобновит работу в обычном режиме.

Ранее мы сообщали, что в Казани в конце мая эвакуировали два торговых центра.

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