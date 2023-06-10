При строительстве подпорной стены будущего офиса образовались трещины в здании на улице Мусы Джалиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани приостановлено строительство бизнес-центра на улице Право-Булачной. Причина – противоаварийные работы на памятнике архитектуры, который расположен неподалеку.

При строительстве подпорной стены будущего офиса образовались трещины в здании на улице Мусы Джалиля. Оно датируется 1880 годом, сейчас там находится банк.

Как сообщил генподрядчик, раздел проекта по сохранности объектов культурного наследия претерпел несколько изменений. По результатам исследования был разработан план действий по дополнительному укреплению фундаментов в восстановлении фасада, пишет «Бизнес Онлайн».

Ранее мы сообщали, что в Казани на берегу озера Кабан построят 16-этажный офис Газпрома.

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