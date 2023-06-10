Госсовет Татарстана предложил проходить альтернативную службу на предприятиях ОПК

Комитет Совета федерации по обороне и безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять документ к рассмотрению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсовет Татарстана предложил внести изменения в федеральное законодательство, согласно которому альтернативную службу разрешалось бы проходить на оборонно-промышленных предприятиях. Также депутаты из региона считают необходимым предоставлять отсрочку от призыва на военную службу на год гражданам, которые устроились на работу на предприятие оборонно-промышленного комплекса по специальности после окончания образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования на полный рабочий день.

По информации «Бизнес Онлайн», законопроект направлен в Госдуму, комитет Совета федерации по обороне и безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять его к рассмотрению.

Ранее мы сообщали, что Госсовет Татарстана предложил распространить КоАП на покинувших Россию граждан.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram