В Казани главы районов встретились с мобилизованными

Мобилизованные сообщили, что полностью обеспечены необходимым обмундированием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани главы районных администраций провели встречу с участниками СВО, которые приехали в отпуске.

Руководитель администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов встретился с четырьмя военнослужащими. Один из них попросил помочь с устройством ребенка в садик, вопрос в администрации пообещали решить.

Мобилизованные сообщили, что полностью обеспечены необходимым обмундированием, острой необходимости в чем-либо нет. Тем не менее, бойцам подарили тактические фонари и термосы.

На встрече с главой Советского района бойцам помогли записаться к врачам, чтобы они могли пройти обследоваться до возвращения на службу.

Ранее мы сообщали, что глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с мобилизованными.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram