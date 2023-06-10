В Казани главы районов встретились с мобилизованными

Мобилизованные сообщили, что полностью обеспечены необходимым обмундированием
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Казани главы районных администраций провели встречу с участниками СВО, которые приехали в отпуске.
Руководитель администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов встретился с четырьмя военнослужащими. Один из них попросил помочь с устройством ребенка в садик, вопрос в администрации пообещали решить.
Мобилизованные сообщили, что полностью обеспечены необходимым обмундированием, острой необходимости в чем-либо нет. Тем не менее, бойцам подарили тактические фонари и термосы.
На встрече с главой Советского района бойцам помогли записаться к врачам, чтобы они могли пройти обследоваться до возвращения на службу.
Ранее мы сообщали, что глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с мобилизованными.
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