В Татарстане в ОЭЗ «Иннополис» откроют несколько новых производств

Инвестиции в размере 1,1 млрд рублей будут направлены на производство элементов питания Фото: Иван МАКЕЕВ

В Лаишевском районе Татарстана, на территории особой экономической зоны «Иннополис», планируется открыть ряд новых заводов. Общая площадь технопарка превышает 110 га, это позволяет запустить около 25 производств.

По данным «БИЗНЕС Online», планируется открытие завода компании «Батареон», инвестиции в размере 1,1 миллиарда рублей будут направлены на производство элементов питания. Запуск первой очереди производства планируется в 2025 году.

Кроме этого, в технопарке может появиться завод ICL по поверхностному монтажу материнских плат и производство интерьеров, электрики и систем жизнеобеспечения на борту транспорта.

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