Сначала на девочку набросился мужчина, а затем его жена Фото: принтскрин видео.

В Набережных Челнах супруги избили девочек-подростков около подъезда. Инцидент попал на камеру умного домофона.

На кадрах видно, как женщина идет к подъезду, по пути неоднократно оскорбляя сидящую на скамейке девочку. Дети в недоумении спрашивают: «За что? Что мы сделали?».

Затем женщина подходит к скамейке и говорит: «А вот мой муж», указывая на идущего мужчину. Далее она показывает ему на одну из девочек и тот набрасывается на нее, нецензурно при этом выражаясь. Позже сама женщина хватает за волосы девочку.

Видео с места инцидента можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Родители девочки уже обратились в полицию. Супругов разыскивает полиция.

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