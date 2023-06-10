В Набережных Челнах поженились спортсмены Иван Воробьев и Евгения Шаповалова

Пара оценила сюрприз. Фото: ЗАГС г. Наб. Челны

Во Дворце торжеств Набережных Челнов 9 июня состоялось бракосочетание известных спортсменов Ивана Воробьева и Евгении Шаповаловой.

Воспитанники тренера решили поздравить своего наставника с днем свадьбы и подготовили сюрприз для новобрачных. После церемонии молодоженов встретили ребята на роликовых лыжах и громкими криками «Поздравляем!».

Пара оценила сюрприз, поблагодарили детей за поздравления.

Ранее мы сообщали, что житель Татарстана вернулся домой из зоны СВО ради свадьбы. Регистрация брака состоялась в Бугульме.

Бракосочетание состоялось 9 июня

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