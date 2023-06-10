В Казани закроют проезд по улицам Фучика и Сафиуллина

Водителей призывают заблаговременно продумывать маршрут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани проезд временно будет закрыт по улицам Юлиуса Фучика и Сафиуллина. Причина - работа на сетях тепловода.

Ограничение движения будет с 6 по 16 июля на участке от улицы Юлиуса Фучика, напротив дома №50, и в направлении улицы Рихарда Зорге.

Следующий этап работ запланирован с 17 по 27 июля. Они будут проходить на этом же отрезке.

Водителей призывают заблаговременно продумывать маршрут и учитывать временные дорожные знаки.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах с 19 июня ограничат выезд из города по мосту.

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