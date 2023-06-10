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НовостиПроисшествия10 июня 2023 6:38

В Набережных Челнах посетительница кафе ударила официантку телефоном в нос

Разбирательство дела прошло в суде
Адам САГАЛ
На место происшествия пришлось вызывать скорую помощь.

На место происшествия пришлось вызывать скорую помощь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах посетительница кафе ударила официантку. Дело было рассмотрено в городском суде.

Инцидент произошел в марте текущего года. В материалах дела указано, что в кафе пришли несколько посетителей, которые нарушали правила поведения и на замечания сотрудников не реагировали. Закончилось все тем, что одна из клиенток ударила сотовым телефоном по носу официантке. На место пришлось вызывать скорую помощь.

Во время судебного заседания девушка свою вину признала. Потерпевшая при этом настаивала на привлечении ее к ответственности. Суд назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей в доход государства. Постановление вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что в Казани трое покупателей жестоко избили продавца шаурмы.

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