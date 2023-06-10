В Набережных Челнах с 19 июня ограничат выезд из города по мосту

Меры принимаются из-за ремонта дороги. Фото: пресс-служба мэрии Наб. Челнов

В Набережных Челнах с 19 июня временно ограничат движение по мосту через Каму в направлении выезда из города. Меры принимаются из-за ремонта дороги.

На время ограничений проезд через Нижнекамскую ГЭС будет осуществляться по низовому пролету - в направлении города. Автолюбителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее мы сообщали, что на строительство новой дороги под Казанью направили еще 773 млн рублей.

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