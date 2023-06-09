Дешевле всего в России приготовить борщ получится в Казани

Составлен индекс борща на июнь 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что может быть проще и понятнее для жителей России, чем борщ, причем независимо от региона. Именно на основе стоимости продуктов для его приготовления и придумали свой индекс. Он так и называется индекс борща. По нему можно, например, исходя из цен на необходимые продукты для приготовления этого блюда, оценить покупательную способность жителей того или иного крупного города.

Высчитывается этот индекс с учетом простого рецепта борща на четырех человек: 350 граммов картофеля, 200 граммов капусты, 80 граммов лука, 80 граммов моркови, 130 граммов свеклы, 6 граммов чеснока, 500 граммов курицы, 100 граммов сметаны и 200 граммов хлеба.

Так, в июне 2023 года этот набор дешевле всего стоит именно в Казани – 116,95 рубля. А дороже всего его приготовление обойдется в Анадаре, Якутске и Магадане – 477,27, 288,2 и 282,97 рубля соответственно. В среднем по стране индекс борща равен 182,85 рубля.

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