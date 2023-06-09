«То, что отравляет не должно попадать на прилавок»: В Татарстане не нашли легальных поставок «Мистер Сидр»

В торгово-промышленной палате Татарстана (ТПП РТ) прошел круглый стол из-за массового отравления в России суррогатным алкоголем, а в частности напитком «Мистер Сидр», в котором присутствовал метиловый спирт.

По данным Минздрава РФ на вечер 8 июня в России число людей, отравившихся суррогатным сидром, возросло до 101 человека, из них 31 человек скончался. Отравления зафиксированы в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. Из оборота изъяли 66,5 тысячи литров напитка «Мистер Сидр».

- Главная задача – не допустить подобное, и мы с вами собрались для того, чтобы обсудить как мы можем это сделать, каждый на своем месте, в своем ведомстве, - открыл круглый стол председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.

Начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции Республики Татарстан Татьяна Хабибуллина подчеркнула, что после появления сообщения об отравлении, были проверены поставки алкогольной продукции по декларациям и установлено, что легальным путем продукции ООО «Анди» в Татарстан не поступала.

- Мы также посмотрели по названию и установили, что данный напиток в республику не поступал, - сообщила она.

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Республики Татарстан Насима Мирзанурова отметила важность доведения информации.

- Нужно говорить об опасностях, предостерегать, чтобы была информированность как предпринимателей, так и потребителей, - сказала она.

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова поддержала эту инициативу и отметила, что зачастую люди не владеют достоверной информацией и хорошо бы раз в полгода проводить круглые столы с представителями бизнеса и обсуждать важные насущные темы.

- Через экспертное обсуждение и доведение информации мы формируем правильное понимание, правильный подход, - отметила Шарафутдинова.

- То, что отравляет не должно попадать на прилавок, - резюмировал Шамиль Агеев.

В круглом столе также приняли участие Начальник отдела по гигиене питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан Назиля Хузахметова, общественный представитель Уполномоченного при Главе (Раисе) Республики Татарстан по защите прав предпринимателей в Зеленодольском муниципальном районе Альбина Динмухаметова, Председатель Татарстанского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Антон Баклашов и другие.