Казанский зоопарк пополнился грифовыми цесарками

Перед тем как предстать во всей своей красе перед посетителями зоопарка, птицы месяц провели в карантине. Фото: vk.com/kazzoobotsad

В Казанском зоопарке «Африка. Река Замбези» пополнение. Вместе с другими представителями жаркого континента теперь там обитают грифовые цесарки.

- Их привезли из зоопарка Перми. После месяца карантина их представили посетителям, - сообщает пресс-служба Казанского зооботсада.

Там грифовых цесарок можно увидеть в уличном вольере около венценосных журавлей и кафрского ворона.

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