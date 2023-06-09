ФОТО: ЦУР Чувашской Республики
В Чувашии для администраторов госпабликов провели экспресс-курс, рассказали в пресс-службе центра управления регионом. Сотрудники ЦУР разъяснили администраторам правила работы в соцсетях и дали рекомендации по дальнейшему ведению каналов и групп.
Так, например, посты должны быть написаны простыми, понятными каждому, словами, а фотографии и видео быть сделаны в высоком качестве. Кроме того, важно использовать современные дополнения к постам – инфографику и мемы.
После теоретической части курса администраторы применили полученные знания на практике.
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