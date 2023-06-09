ФОТО: ЦУР Чувашской Республики

В Чувашии для администраторов госпабликов провели экспресс-курс, рассказали в пресс-службе центра управления регионом. Сотрудники ЦУР разъяснили администраторам правила работы в соцсетях и дали рекомендации по дальнейшему ведению каналов и групп.

Так, например, посты должны быть написаны простыми, понятными каждому, словами, а фотографии и видео быть сделаны в высоком качестве. Кроме того, важно использовать современные дополнения к постам – инфографику и мемы.

После теоретической части курса администраторы применили полученные знания на практике.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram