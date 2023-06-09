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НовостиОбщество9 июня 2023 15:52

Президент Владимир Путин присвоил уроженцу Чувашии звание контр-адмирала

С новым званием Владислава Павлова поздравил глава республики Олег Николаев
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: телеграм-канал Олега Николаева

ФОТО: телеграм-канал Олега Николаева

Президент России Владимир Путин присвоил уроженцу Чувашии Владиславу Павлову звание контр-адмирала, соответствующий указ уже подписан и опубликован.

Стоит отметить, прежде Павлов был неоднократно награжден медалями Министерства обороны страны.

С новым званием земляка поздравил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале. Он выразил глубокую благодарность за достойную службу и вклад в укрепление мощи России.

«Мы гордимся славными сынами Чувашии. Желаю дальнейших успехов в службе на благо Отечества!», - написал Олег Николаев.

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