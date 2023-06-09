ФОТО: телеграм-канал комитета молодежной политики Марий Эл

В День России, 12 июня, в Йошкар-Оле запустят проект «Победная почта». Об этом рассказали в пресс-службе республиканского комитета молодежной политики. Проект является инициативой Главы Марий Эл Юрия Зайцева.

Так, 12 июня с 9 утра до 8 вечера в Центральном парке культуры Йошкар-Олы будут работать тематические площадки. Главной из них станет «Победная почта» - жителям и гостям города предложат написать письмо для бойцов, несущих непростую службу в зоне СВО.

Кроме того, в парке в День России развернется интерактивная фотогалерея «Наши Герои», где желающие смогут ознакомиться с биографией военнослужащих и тех, кто принимает непосредственное участие в гуманитарных миссиях.

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