ФОТО: администрация Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле снимут короткометражный фильм «Штурм», рассказали в пресс-службе администрации столицы Марий Эл. Съемки запланированы на субботу, 10 июня.

Они пройдут согласно республиканской информационной кампании. Фильм будет посвящен специальной военной операции.

В мэрии предупреждают, что в некоторых сценах будет использована пиротехника, поэтому горожан просят не волноваться. Съемки фильма состоятся в недострое на Эшкинина, 1, предположительно с 7 часов утра до 7 вечера.

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