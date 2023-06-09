В Татарстане осудили женщину, которая натравила собаку на шестилетнюю девочку

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пестречинском районе 32-летнюю местную жительницу признали виновной по уголовной статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия», сообщает прокуратура Татарстана.

- Женщина свою вину признала, но только частично. Ее приговорили к одному году ограничения свободы. Решение суда пока не вступило в законную силу, - рассказали в надзорном ведомстве.

Было доказано, что днем 26 августа прошлого года в деревне Пимеры нетрезвая женщина выгуливала свою собаку по улице Советской без намордника. В один из моментов ей что-то не понравилось в гуляющей шестилетней девочке, и она натравила на нее своего питомца. Собака впилась клыками в плечо ребенка и причинила легкий вред здоровью.

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