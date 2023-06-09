Житель Набережных Челнов брызнул полицейскому в глаза краской для обуви

Суд Набережных Челнов признал горожанина виновным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Набережных Челнов осудили за нападение на полицейского – он брызнул стражу порядка в глаза из баллончика с краской для обуви.

Инцидент произошел еще в августе прошлого года в квартирном коридоре. 40-летний мужчина, зная, что имеет дело с полицейским, из-за личных неприязненных отношений распылил из аэрозольного баллончика с краской для обуви в глаза потерпевшему. В результате полицейский получил ожог обоих глаз первой степени.

Суд Набережных Челнов признал горожанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с испытательным сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что пьяный житель Чебоксар напал на полицейских.

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