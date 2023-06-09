В Казани представили новый российский учебник по ОБЖ для школьников

Учебник появится на партах в тех школах, которые его закупят. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рамках международного форума «Формируя будущее», который проходит в эти дни в Казани и куда съехались министры образований более чем 20 стран, представили новый школьный учебник ОБЖ. Он должен появиться в образовательных учреждениях уже 1 сентября этого года, но только если они его закупят.

В новом пособии по предмету Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для старшеклассников ввели элементы начальной военной подготовки. Это, например, обучение правилам обращения с оружием, оказанию первой медицинской помощи раненным в бою, а также различия офицерских званий и погонов. Кроме того, в учебнике есть разделы с основами противодействия терроризму и экстремизму.

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