ВТБ: каждый десятый ипотечный заёмщик в Поволжье оформил налоговый вычет онлайн

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заявки на возврат уплаченных за покупку недвижимости налогов в ВТБ Онлайн оформили более 16 тысяч жителей регионов ПФО: это 9% от числа ипотечных заемщиков банка в округе, которые оформили ипотеку с начала работы сервиса.

Популярнее всего сервис в Саратовской области, здесь налоговым вычетом воспользовались 13% ипотечных заемщиков банка ВТБ. Активно используют сервис жители Самарской и Оренбургской, на них приходится 11%, что тоже выше среднего показателя по ПФО. 10% составляет аналогичный показатель в Башкортостане, Татарстане, Нижегородской и Ульяновской областях. По числу заемщиков, оформивших выплату онлайн, лидирует Татарстан.

Всего по стране упрощенный налоговый вычет в ВТБ оформили почти 11% ипотечных заемщиков. Наибольшая доля пользователей сервиса – в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Более 50 тысяч клиентов ВТБ по всей стране с начала года направили почти 120 тысяч заявок на получение имущественного вычета через ВТБ Онлайн. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Объем выплат в нынешнем году приблизился к 3 млрд рублей. С момента запуска услуги в ВТБ Онлайн в 2021 году общая сумма, выплаченная ФНС на счета клиентов банка, превысила 4,2 млрд рублей.