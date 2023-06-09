В Татарстане на капремонт четырех военкоматов потратят 205 миллионов рублей

Все работы должны быть завершены к началу декабря этого года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Здания четырех военкоматов Татарстана ждет капитальный ремонт. На это из республиканского бюджета потратят 205 миллионов рублей. Тендер размещен на сайте госзакупок.

Речь идет о военкомате Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, который расположен на улице Лукина. На него хотят потратить 89,7 миллиона рублей. Также ремонт проведут в здании военкомата Зеленодольска, который находится на улице Туктарова (около 56 миллионов рублей), в военкоматах Менделеевска и поселка Камское Устье (45,7 и 13,3 миллиона соответственно).

Во всех помещениях проведут почти одинаковый перечень работ, в том числе и по замене санузлов. Также туда закупят новую мебель и необходимое оборудование. Обновленными эти военкоматы должны предстать до 1 декабря 2023 года. Именно такой срок указан в тендере.

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