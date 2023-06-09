Это связано с Днем России, который отмечают 12 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани муниципальные парковки будут бесплатными с 10 по 12 июня. Речь идет о местах, которые находятся вдоль улично-дорожной сети. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно документу, это связано с Днем России, который отмечают 12 июня. В выходные дни, 10 и 11 июня, с водителей также не будут взимать плату за парковку.

Отметим, за 2022 год количество автомобилистов, пользующихся муниципальными парковками в столице Татарстана, увеличилось на 100 тысяч.

Напомним, Катя Лель и Natan выступят на Дне России 2023 в Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram